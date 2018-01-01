село Лобачовка, Волинська область (на 2018) — Familio

Лобачовка

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Берестечская волость
387. Лобачовка, местечко бывшее владельческое, при речке Гороховке, дворов 56, жителей 474, церковь православная, еврейский молитвенный дом, постоялый двор, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-1241Лобачівкаселоцентр сільської радир-н Горохівськийсільрада Лобачівська

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