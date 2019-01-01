село Сулем, город Нижний Тагил, Свердловская область (на 2019) — Familio

Сулем

город Нижний Тагил, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3801Сулем (Сулымская), дер.при р. Чусовой.1887492216237Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Илимская волость
1113. Сулем (Сулымская), деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 82, жителей 492, часовня, 2 лавки

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Илимская волость
5) д. Сулем, на р. Чусовой, шк. гр., распл.Сулемское общество104310346Горнозаводские местеровыеПравославные и старообрядцыРусские2135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Нижний Тагил
51875Сулёмсело57°32'с.ш.59°08'в.д.O-40-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Нижний Тагил
65751000216с Сулемсело

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