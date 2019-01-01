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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3801Сулем (Сулымская), дер.при р. Чусовой.1887492216237Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1113. Сулем (Сулымская), деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 82, жителей 492, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
5) д. Сулем, на р. Чусовой, шк. гр., распл.Сулемское общество104310346Горнозаводские местеровыеПравославные и старообрядцыРусские2135
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51875Сулёмсело57°32'с.ш.59°08'в.д.O-40-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65751000216с Сулемсело