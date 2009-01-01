агрогородок Новая Гута, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Новая Гута

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Дятловичская волость
81Шоссейная будка ГутаКиевск. шоссереч. ТерюхеКиевск. округу путей сообщ. 112Терюхского пр. 19231
82Лесная сторож. Гутапроселкереч. Студеная водаКн. Ир. Ив. Паскевич-Эриванской, прав. 144Терюхского пр. 19433

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
д Новая Гута2651

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Терюхский сельсовет
аг. Новая Гута195

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