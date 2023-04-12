деревня Зачепичи, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Зачепичи

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Орлянская волость
180. Зацепиче, деревня бывшая владельческая, при реке Чарновке, дворов 14, жителей 182, церковь православная, кузница, корчма

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Орлянская волость
Зачепичи, 1-е, д., жит. 160 (77 м. 85 ж.), дес. 156,64, у. гор. 52 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Неман 37 в.
Зачепичи, 2-е, д., жит. 155 (76 м. 79 ж.), дес. 194,73 раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
д Зачепичи161

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Орлевский сельсовет
д. Зачепичи117

Мы используем куки для улучшения работы сайта.