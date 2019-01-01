деревня Кудрова, деревня Кудрова, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads (на 2019) — Familio

Кудрова

Šķilbēnu pagasts, Balvu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Балвский район, Упитский сельсовет
населенный пункт Кудрева3134773

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Balvu novads, Šķilbēnu pagasts
Kudrovaagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=118508
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