деревня Логуны, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Логуны

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Носовичская волость
163. Лагуны, деревня бывшая владельческая, дворов 129, жителей 629, 2 ветряные мельницы

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Носовичская волость
2Дер. Лагуныпроселочнойболоте КараблищеЛагуновск. с. об. 180577603Носовичск. пр. 18322

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Носовичский сельсовет
д Логуны317

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Носовичский сельсовет
д. Логуны231

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