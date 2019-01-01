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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Мавлиханов Кашафетдин 28 л. кр. Симбирской губ. Курмышского уезда, Чембилеевской вол. д. Медяны, торговец. кл. «Конь». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1292Новая Медяна, д. лашм.при рч. Медянке.88271809841027Мечетей магометанских 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
751. Медяна, деревня бывшая государственная, при речке Медяне, дворов 324, жителей 2810, 4 мечети, школа, 21 ветряная мельница
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
448Медяна, дер., при рч. Медянке; н. т.2557571022702100
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Медяны дер.279Медянский5098Уразовка—1328188
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28534Медянасело55°18'45°41'N-38-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Медянский сельсовет
22636426101с Медянасело