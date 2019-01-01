село Медяна, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Медяна

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Мавлиханов Кашафетдин 28 л. кр. Симбирской губ. Курмышского уезда, Чембилеевской вол. д. Медяны, торговец. кл. «Конь». 1914 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1292Новая Медяна, д. лашм.при рч. Медянке.88271809841027Мечетей магометанских 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Чембилеевская волость
751. Медяна, деревня бывшая государственная, при речке Медяне, дворов 324, жителей 2810, 4 мечети, школа, 21 ветряная мельница

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Чембилеевская волость
448Медяна, дер., при рч. Медянке; н. т.2557571022702100

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Уразовская волость
Медяны дер.279Медянский5098Уразовка1328188

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
28534Медянасело55°18'45°41'N-38-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Медянский сельсовет
22636426101с Медянасело

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