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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Демьянцево Миньковской волости о замене натуральных хлебных запасов денежным продовольственным капиталом. 1912 г. // Гос. архив Вологодс Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 3 участка Тотемского уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Демьянцево Миньковской волости. 1913 г. // Гос. арх Показать все
Дело о причислении крестьянской вдовы дер. Демьянцева Миньковской волости Ефросиньи Власовой к вологодскому мещанству. 1903–1904 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Вотчинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9863Демьянцово, д. каз.при колодцах.607828106108
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1515ДемьянцевоМиньковское.Воскресенский-Вотчинскийбывшие государственные60356150160
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Демьянцево (кх.,шк. I шк.) 3749деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 318 км. Летнее: —.6178
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228187Демьянцеводеревня59°42'с.ш.43°33'в.д.O-38-004
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444136д Демьянцеводеревня