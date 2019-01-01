село Воронежские Верхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Воронежские Верхи

Ухоловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2607Новоспасское (Воронежские верхи), с. вл.при верхах р. Воронежа.321046204205Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Д. Воронежские верха и Д. Бутырки12Анна Алексеев. Муратова145933
С. Воронежские верхи36Лев Алекс. Тарасов20448

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
996. Рагузино, село бывшее владельческое, дворов 89, жителей 548, церковь православная
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Жолобово-Борковская волость
1075. Воронежские Верхи, село бывшее владельческое, дворов 36, жителей 284, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Коноплинская волость
Воронежские Верхи, Ново-Спасское, Рагузино тож село5074на верхах р. Воронежа22302321623328КоноплиноЦер. кам., цер. пр. школа, (в сторожке) 2 мел. лав.
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Кутло-Борковская волость
Воронежские Верхи Новоспасское тож село7466при ручье впад. в р. Воронежъ581831863691523012Кутловы БоркиЦер. кам., цер.-пр. шк., мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ухоловский район
329616Воронежские Верхисело53°41'с.ш.40°39'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ухоловский муниципальный район, Коноплинское сельское поселение
61650440106с Воронежские Верхисело

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