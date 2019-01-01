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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2607Новоспасское (Воронежские верхи), с. вл.при верхах р. Воронежа.321046204205Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
Д. Воронежские верха и Д. Бутырки12Анна Алексеев. Муратова145933
С. Воронежские верхи36Лев Алекс. Тарасов204—48
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
996. Рагузино, село бывшее владельческое, дворов 89, жителей 548, церковь православная
1075. Воронежские Верхи, село бывшее владельческое, дворов 36, жителей 284, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Воронежские Верхи, Ново-Спасское, Рагузино тож село5074на верхах р. Воронежа22302321623—328КоноплиноЦер. кам., цер. пр. школа, (в сторожке) 2 мел. лав.
Воронежские Верхи Новоспасское тож село7466при ручье впад. в р. Воронежъ581831863691523012Кутловы БоркиЦер. кам., цер.-пр. шк., мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329616Воронежские Верхисело53°41'с.ш.40°39'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650440106с Воронежские Верхисело