заимка Шахова, заимка Шахова, Подгородная волость, Березовский уезд (на 1912) — Familio

Шахова

Подгородная волость, Березовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
заимка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Подгородная волость
Шахова заимка, при р. Оби8672020203
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