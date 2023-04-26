город Гурджаани, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Гурджаани

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
გურჯაანი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гурджаанский район
город Гурджаани2251401

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ქ. გურჯაანიC. GurjaaniМужчин: 3728. Женщин: 4296. Всего: 8024.
კახეთი , გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გურჯაანი
გურჯაანიGurjaaniМужчин: 1832. Женщин: 1906. Всего: 3738.

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