село Псинка, село Псинка, Обоянский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Псинка

Обоянский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1526Псинка, с. каз.при рч. Псинке.151593527525Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Ольшанская волость
707. Псинка, село бывшее государственное, при речке Псинке, дворов 113, жителей 831, церковь православная
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