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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1598Байдары, д. каз. тат. и русск.при рч. Ташкутер-Узени.49станов. кварт.4612798Мечетей 2. Волостное правление. Почтовая и обывательская станции. Черепичный завод. В 6 верстах отсюда — Байдарския ворота, — въезд на южной берег.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
449. Байдары, деревня бывшая государственная, при ручье Байдары, дворов 47, жителей 310, волостное правление (уездный город в 49 верстах), 2 мечети, 3 лавки, кирп. и чере Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Байдары
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
796932Орлиноесело44°27'00"33°47'00"L-36-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
67306000101с Орлиноесело