город Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ (на 1890) — Familio

Адлер

Черноморский округ, Черноморский округ (на 1890)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Черноморский округ, Черноморский округ, Сельское общество Адлер
селение Адлер331301417845123сведений нет

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