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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2505Семенки (Мокрые Семенки), д. каз.при рч. Красной Мече.4429102733
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
843. Семенек (Семеньки, Мокрое), деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Семейке, дворов 11, жителей 87, винокуренный завод, паровая мельница