деревня Семенки, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1886) — Familio

Семенки

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2505Семенки (Мокрые Семенки), д. каз.при рч. Красной Мече.4429102733

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Разсошенская волость
843. Семенек (Семеньки, Мокрое), деревня бывшая владельческая и государственная, при речке Семейке, дворов 11, жителей 87, винокуренный завод, паровая мельница

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