деревня Аболмасово, деревня Аболмасово, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Аболмасово

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1937Абалмосова (Оболмасово, Спасское), с. вл.при рч. Вытебети.25640218227Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынская волость
616. Аболмасово, село бывшее владельческое и государственное, при речке Хотынце, дворов 73, жителей 561, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынецкая волость
Аболмасово (село)5Почтовое отделение Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63811Аболмасоводеревня53°09'с.ш.35°21'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Аболмасовское сельское поселение
54657402116д Аболмасоводеревня
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