Населенное место

Дубоносиха, з. (Мищибродского), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 7, у. гор. 32 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Солы 49 в.

Рудая-Дубоносиха, з. (Апочкиных), жит. 26 (14 м. 12 ж.), дес. 10, у. гор. 32 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Солы 49 в.