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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дубоносиха, з. (Мищибродского), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 7, у. гор. 32 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Солы 49 в.
Рудая-Дубоносиха, з. (Апочкиных), жит. 26 (14 м. 12 ж.), дес. 10, у. гор. 32 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Солы 49 в.
Дубоносы, д., жит. 28 (15 м.13 ж.), дес. 79, у. гор. 38 в., вол. пр. 8 м., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Бинякони 50 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дубоносы3
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дубоносы4