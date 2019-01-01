хутор Павлово, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Павлово

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Крестецкий уезд
Д. Павлово10Наст. Макс. и Соф. Ник. Кемецкия и Анна Макс. Образцова147

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Лажинская волость
67Павлово (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Павловского10123934736188земледелиеручей Неденка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
315097Павловохутор58°12'00"31°49'00"O-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Зайцевское сельское поселение
49614416231х Павловохутор

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