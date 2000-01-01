село Никольское, село Никольское, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Никольское

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы, просорушки и коноплянки жителя с. Никольского Старо-Ольшанской волости Землянского уезда Семена Петровича Бакатанова. 1905 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Опись водяной мельницы и коноплянки жителя с. Никольского Старо-Ольшанской волости Землянского уезда Михаила Филипповича Янчевского. 1905 г. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1569Никольское, сц. вл.при рч. Косом Колодце.83327155171

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Старо-Ольшанская волость
740. Никольское (Александровка, Саловое), дворов 118, жителей 912

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Староольшанская волость
Никольское (Александровка-Соловых).2114деревняНикольск1571105

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
7881Никольскоесело51°49'с.ш.38°38'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Нижневедугское сельское поселение
20649452136с Никольскоесело
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