деревня Черногубово, деревня Черногубово, Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Черногубово

Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег губернским секретарем Михаилом Васильевичем Рославлевым за крестьянина дер. Черногубово Артемьевской волости Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
6724Чернозубово, д. вл.при р. Эдоме.1515489

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Артемьевская волость
д. ЧерногубовоII. Артемьевское общество33215Христорождественский па Эдоме приход
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