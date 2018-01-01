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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1885Меровка, д. вл.при р. Волге.323694269280Овчарня 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
С. Козмодемьянское, Меровка тож9Граф Ил. Ив. Воронцов-Дашков263—94
С. Козмодемьянское, Меровка тож9Граф Ил. Ив. Воронцов-Дашков263—94
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
971. Меровка, деревня бывшая владельческая, при реке Волге, дворов 94, жителей 667, 3 ветряных мельницы