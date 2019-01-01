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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине села Володинского, Калиновской волости, Камышловского уезда Матвее Павлове Старкове, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1899 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2915Володинское, сел.при рч. Калиновке большой.151463162205Церковь православная 1. Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
784. Володинское, село бывшее государственное, при речке Большой Калиновке, дворов 79, жителей 395, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) с. Володинское на р. Калиновке, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Володинское общество89251210Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские157
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Володинское, с. 123304296600русские600——Калиновскойр. Калиновка19ст. Пышминская101971991910большойкооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37821Володинскоесело56°45'с.ш.62°29'в.д.O-41-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623455161с Володинскоесело