село Володинское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Володинское

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине села Володинского, Калиновской волости, Камышловского уезда Матвее Павлове Старкове, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1899 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2915Володинское, сел.при рч. Калиновке большой.151463162205Церковь православная 1. Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновская волость
784. Володинское, село бывшее государственное, при речке Большой Калиновке, дворов 79, жителей 395, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Калиновская волость
11) с. Володинское на р. Калиновке, прав. церк., церк.-прих. шк., распл.Володинское общество89251210Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские157

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Камышловский район, Володинский сельсовет
3. Володинское, с. 123304296600русские600Калиновскойр. Калиновка19ст. Пышминская101971991910большойкооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
37821Володинскоесело56°45'с.ш.62°29'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Обуховское сельское поселение
65623455161с Володинскоесело

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