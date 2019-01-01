село Колкач, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Колкач

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Талицкая волость
616. Болкач, село бывшее государственное, при реке Ягрыше, дворов 19, жителей 115, церковь православная, часовня, красильня, 15 лавок, трактир, постоялый двор, тржки по п Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Талицкая волость
21Колкач (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля312517477см.церковная службаземледелиеСмежен с селом Колкач.
22Колкач (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Колкачского7374163109272487+земледелиерека Ягрыш.Церковь, школа, 3 мнфкт. и 6 хлебобакал. лав., казенная винная лавка, базары по воскресеньям летом, по пятницам зимой.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
32950Колкачсело59°42'с.ш.38°54'в.д.O-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Талицкое сельское поселение
19628476221с Колкачсело

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