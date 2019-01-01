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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
616. Болкач, село бывшее государственное, при реке Ягрыше, дворов 19, жителей 115, церковь православная, часовня, красильня, 15 лавок, трактир, постоялый двор, тржки по п Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
21Колкач (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля—312517477см.церковная службаземледелие——Смежен с селом Колкач.
22Колкач (с.)1-го стана, 5-го зем. уч.Колкачского7374163109272487+земледелие——река Ягрыш.Церковь, школа, 3 мнфкт. и 6 хлебобакал. лав., казенная винная лавка, базары по воскресеньям летом, по пятницам зимой.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32950Колкачсело59°42'с.ш.38°54'в.д.O-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628476221с Колкачсело