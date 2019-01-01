село Короськово, село Короськово, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Короськово

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Препроводительное отношение Орловскому губернскому исполнительному комитету о расследовании незаконных действий отдельных представителей местных органов власти села Корос Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам села Короськова, Козьмодемьянской волости, Кромского уезда обратить железнодорожное вознагражде Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2360Короськово (Кароськово, Козьмодемианское), с. каз.при р. Оке.2013198699752Церковь православная 1. Маслобоень 2.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Козьмодемьяновская волость
Короськово (село)7Зиновьево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
63969Короськовосело52°33'с.ш.35°57'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Короськовское сельское поселение
54625422101с Короськовосело
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