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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Препроводительное отношение Орловскому губернскому исполнительному комитету о расследовании незаконных действий отдельных представителей местных органов власти села Корос Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам села Короськова, Козьмодемьянской волости, Кромского уезда обратить железнодорожное вознагражде Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2360Короськово (Кароськово, Козьмодемианское), с. каз.при р. Оке.2013198699752Церковь православная 1. Маслобоень 2.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Короськово (село)7Зиновьево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63969Короськовосело52°33'с.ш.35°57'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54625422101с Короськовосело