деревня Вормсате, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads (на 2019) — Familio

Вормсате

Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Газенпотский уезд, Волость Вормсатен
Вормсатен190320316147144291сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Kuldīgas novads, Nīkrāces pagasts
Vormsāteagrāk Kuldīgas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=14395

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