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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об установлении полицейского надзора за Чайкой Лазарем Ильичем из с. Жабки Ивахницкой волости Лохвицкого уезда Полтавской губернии. 1906 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2691Жабки, с. вл. и казач.при рч. Сухой Лохвице.17643413111326Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
Х. Жабекь (Модлишовка)23Петр Сокольский101—21
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
514. Жабки, село бывшее государственное, при речке Сухой Лохвице, дворов 499, жителей 2988, церковь православная, школа, 6 питейных домов, лавка, 4 ярмарки, 3 кзн., 66 ве Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
4.0Жабки селоЖабковское козаков719530530—1043138914082797
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46329Жабкиселоцентр сільської радир-н ЛохвицькийЖабківська сільська рада