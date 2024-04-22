село Жабки, село Жабки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Жабки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело об установлении полицейского надзора за Чайкой Лазарем Ильичем из с. Жабки Ивахницкой волости Лохвицкого уезда Полтавской губернии. 1906 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2691Жабки, с. вл. и казач.при рч. Сухой Лохвице.17643413111326Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
Х. Жабекь (Модлишовка)23Петр Сокольский10121

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Ивахникская волость
514. Жабки, село бывшее государственное, при речке Сухой Лохвице, дворов 499, жителей 2988, церковь православная, школа, 6 питейных домов, лавка, 4 ярмарки, 3 кзн., 66 ве Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Ивахницкая волость
4.0Жабки селоЖабковское козаков7195305301043138914082797

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46329Жабкиселоцентр сільської радир-н ЛохвицькийЖабківська сільська рада
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