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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3772Гаф-остров, д.при оз. Лекше.31927641522Кор. 15 — 22.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
42541. Гаф-островКимоварскоеОзере Лексе3476До ближайшего поселения: 3. До школы: 6. До почтового отделения: 280. До пароходной пристани: Пассажирская пароходная пристань в городе Повенце. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 24. Не крестьянское: —. Крестьянское: 21. Не крестьянское: —.