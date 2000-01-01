- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2386Ренево (Булавки), сц. вл.при рч. Булавке и прудах.254037258277
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
870. Булавки, сельцо бывшее владельческое, дворов 86, жителей 552
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Булавки, Ренево тож сельцо4727при лощ. Булавке и пруде62195208403—265ГагиноШк. грам. дер., ветрян. мельн., хлебопашество
Казарма для рабочих Ряз.-Ур. ж. д. при селе Булавках4740при лощине Булавке—с.н.с.н.с.н.——4Гагино