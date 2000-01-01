сельцо Булавки 1-е, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Булавки 1-е

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2386Ренево (Булавки), сц. вл.при рч. Булавке и прудах.254037258277

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Гагинская волость
870. Булавки, сельцо бывшее владельческое, дворов 86, жителей 552

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Гагинская волость
Булавки, Ренево тож сельцо4727при лощ. Булавке и пруде62195208403265ГагиноШк. грам. дер., ветрян. мельн., хлебопашество
Казарма для рабочих Ряз.-Ур. ж. д. при селе Булавках4740при лощине Булавкес.н.с.н.с.н.4Гагино

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