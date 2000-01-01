хутор Барзенково, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Барзенково

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Воловская волость
1515Борзенкова (Щукина, кусты, Поджигалова)хуторЛомигорскийВсего: 6. Крестьянского типа: 6.21254635192.9Студеный, М.-К.-В. ж. д. : 19,2 км.п. т. ф. о. Волово: 19 км.
Ливенский уезд, Гатищенская волость
1154БорзенковахуторНавесенскийрк. ОлымВсего: 1. Крестьянского типа: 1.33632185Тербуны, Ю.-В. ж. д. : 25 км.п. а. Гатище: 18 км.

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