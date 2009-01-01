деревня Чуватово, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Чуватово

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
40Дер. Чуватовопочтовой дор. речке ОдровеКривскому с. о. 102740Оболецкого пр. 8335
49Хут. Чуватово большой дор. ручьекр. Залесному, кат. 163Смольянск. р.-к. 8335

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
д Чуватово5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
д. Чуватово8

Мы используем куки для улучшения работы сайта.