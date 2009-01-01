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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
40Дер. Чуватовопочтовой дор. речке ОдровеКривскому с. о. 102740Оболецкого пр. 8335
49Хут. Чуватово большой дор. ручьекр. Залесному, кат. 163Смольянск. р.-к. 8335
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Чуватово5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Чуватово8