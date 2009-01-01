деревня Вытроповщина, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Вытроповщина

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лебедевская волость
Вытороповщина, жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 15, у. гор. 28 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Молодечно 4 в.
Вилейский уезд, Молодечненская волость
Вытороповщина, д., жит. 47 (23 м. 24 ж.), дес. 70, у. гор. 27 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Молодечно 7 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет
д Вытроповщина667

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Тюрлевский сельсовет
д. Вытроповщина306

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