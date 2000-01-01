посёлок городского типа Райское — Familio

Райское

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
2040Райское, с. вл.при рч. Торце.805090276292Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Золотоколодяжская волость
411. Ново-Райское (Хлоповка), слобода бывшая владельческая, при речке Торце, дворов 71, жителей 477, церковь православная

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5202Райськеселище міського типуцентр селищної радиміськрада Дружківська, селищна рада Райська

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