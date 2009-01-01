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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Савицкие, им. (Боровкд), р. Березовка, жит. 14(6 м. 8 ж.), дес. 421, у. гор. 56 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Савицкие, д., р. Березовка, жит. 163 (о1 м. 82 ж.), дес. 214, у. гор. 56 в., вол. пр. 40 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Савицкие19
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Савицкие7