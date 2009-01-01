Населенное место

Савицкие, им. (Боровкд), р. Березовка, жит. 14(6 м. 8 ж.), дес. 421, у. гор. 56 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.