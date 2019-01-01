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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина д. Завражье Чучковской вол. Тотемского уезда В. П. Крошетинина о взыскании денег в пользу крестьянина Мурина за доставленный лес. 1874–1875 г Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Завражье Чучковской волости Тотемского уезда Зайцева А. о неправильном приеме на военную службу его сына Павла. 1893–1894 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8797Завражье, д. каз.при колодцах.9848154645Сельское управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1456. Завражье, деревня бывшая государственная, дворов 15, жителей 100, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2222ЗавражьеНикольское.Никольскийбывшие государственные9636237575
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Завражье88938деревняРусские275872130
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Завражье (1 торг. зав.,шк. I ст.)4264деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 78 км. Летнее: —.Зимнее: 118 км. Летнее: —.3027
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246002Завражьедеревня59°35'с.ш.41°18'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452206д Завражьедеревня