деревня Усть-Утка, город Нижний Тагил, Свердловская область (на 2019) — Familio

Усть-Утка

город Нижний Тагил, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1843Усть-Уткинская (Межевая Утка), прист.при рч. Чусовой и устье р. Утки.2216962135144Часовня православная 1. Пристань. Земская станция. Лесопильня.
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3867Уткинская, дер.при рч. Утке.17650277988Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Васимо-Уткинская волость
275. Усть Уткинская (Межевая Утка), деревня бывшая владельческая, при реке Утке, дворов 91, жителей 321, часовня, земская почтовая станция, пристань, лесоп.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Висимо-Уткинская волость
3) с. Усть-Уткинское, на р.р. Утке и Чусовой, церк., зем. шк., библ., распл.Уст-Уткинское общество77215220Бывшие помещичьи мастеровыеПравославныеРусские21222

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Кыновской район , Харенский сельсовет
5. Усть-Утка (-Уткинское), д. 94224227451русские451В. Уткинскойр. Чусовая48ст. Илимс.н.4848484848тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Нижний Тагил
51876Усть-Уткадеревня57°37'с.ш.59°02'в.д.O-40-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, город Нижний Тагил
65751000126д Усть-Уткадеревня

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