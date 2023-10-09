- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1843Усть-Уткинская (Межевая Утка), прист.при рч. Чусовой и устье р. Утки.2216962135144Часовня православная 1. Пристань. Земская станция. Лесопильня.
3867Уткинская, дер.при рч. Утке.17650277988Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
275. Усть Уткинская (Межевая Утка), деревня бывшая владельческая, при реке Утке, дворов 91, жителей 321, часовня, земская почтовая станция, пристань, лесоп.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) с. Усть-Уткинское, на р.р. Утке и Чусовой, церк., зем. шк., библ., распл.Уст-Уткинское общество77215220Бывшие помещичьи мастеровыеПравославныеРусские21222
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
5. Усть-Утка (-Уткинское), д. 94224227451русские451—— В. Уткинскойр. Чусовая48ст. Илимс.н.4848484848тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51876Усть-Уткадеревня57°37'с.ш.59°02'в.д.O-40-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65751000126д Усть-Уткадеревня