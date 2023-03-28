село Архангельское, село Архангельское, Архангельско-Больше-Ломовисская волость, Моршанский уезд (на 1911) — Familio

Архангельское

Архангельско-Больше-Ломовисская волость, Моршанский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2311Архангельское (Волково, Ламовис), с. вл.при р. Большом Ламовисе.412460255267Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Архангельско-Больше-Ломовисская волость
806. Архангельское (Волково), село бывшее владельческое, при речке Б. Ломовисе, дворов 46, жителей 316, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Архангельско-Больше-Ломовисская волость
село Волково«Пичаевская» п.-т. контора4114
поселок Архангельский«Пичаевская» п.-т. контора4114
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