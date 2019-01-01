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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2795Косуйская (Кокуи), дер.при рч. Черной.604050172221Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
729. Кокуйское (Кокуи), деревня бывшая государственная, при речке Черной, дворов 76, жителей 394, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) д. Кокуй на р. Черной, зем. шк., распланированаКокуйское общество109282384Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6012
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692827Кокуйдеревня57°14'с.ш.63°12'в.д.O-41-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000256д Кокуйдеревня