деревня Кокуй, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кокуй

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2795Косуйская (Кокуи), дер.при рч. Черной.604050172221Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Вновь-Юрмытская волость
729. Кокуйское (Кокуи), деревня бывшая государственная, при речке Черной, дворов 76, жителей 394, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Вновь-Юрмытская волость
11) д. Кокуй на р. Черной, зем. шк., распланированаКокуйское общество109282384Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
692827Кокуйдеревня57°14'с.ш.63°12'в.д.O-41-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000256д Кокуйдеревня

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