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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о доставлении сведений по делу увольнения в монашество крестьянина В. Ф. Дмитриева д. Фетиньина Фетиньинской вол. Вологодского уезда. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело о перечислении тотемских мещан Грязновых в крестьяне дер. Фетинино Фетиньинской волости. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 5497.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 154, 155, 158, 161, 167, 170, 171–173, 175, 176, Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
230Фетиньино, д. вл.при прудах и колодцах.18½9215861
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
259. Фешиньина, деревня бывшая владельческая, дворов 28, жителей 152, волостное правление (уездный город 18½ в.), школа. В 3 верстах — Едковский Васильевский погост, церк Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Фетиньино2711009810311522875291557906
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11184ФетиньиноФетиньинское.Василия Великогобывшие помещичьи1818356687
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Фетиньино 3652деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.2929
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245472Фетининопосёлок59°22'с.ш.39°47'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620482271п Фетининопоселок