посёлок Фетинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Фетинино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о доставлении сведений по делу увольнения в монашество крестьянина В. Ф. Дмитриева д. Фетиньина Фетиньинской вол. Вологодского уезда. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вол Показать все
Дело о перечислении тотемских мещан Грязновых в крестьяне дер. Фетинино Фетиньинской волости. 1898 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 5497.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 154, 155, 158, 161, 167, 170, 171–173, 175, 176, Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
230Фетиньино, д. вл.при прудах и колодцах.18½9215861

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Фетиньинская волость
259. Фешиньина, деревня бывшая владельческая, дворов 28, жителей 152, волостное правление (уездный город 18½ в.), школа. В 3 верстах — Едковский Васильевский погост, церк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Фетиньинская волость
деревня Фетиньино2711009810311522875291557906

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Фетиньинская волость
11184ФетиньиноФетиньинское.Василия Великогобывшие помещичьи1818356687

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Фетининский сельсовет
Фетиньино 3652деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 19 км. Летнее: —.2929

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245472Фетининопосёлок59°22'с.ш.39°47'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Семенковское сельское поселение
19620482271п Фетининопоселок

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