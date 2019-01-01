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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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АндрейКак видите, у меня не один населенный пункт. Но по всем четырем ведется поиск документов-переписей и других документов по части генеалогии, найденное систематизируется, с Показать все Село Казино: все документы Ревизских Сказок, 80% сохранившихся Метричесиких Книг, несколько дел биографического и исторического характера, помимо того Отказные Книги об о Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3670Березуевка, д. вл.при р. Студенце.2121259999
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63127Березуевкадеревня53°16'с.ш.36°53'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636402126д Березуевкадеревня