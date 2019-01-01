деревня Лучкино, деревня Лучкино, Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Лучкино

Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2631Лучкино, с. каз.при безымянной речке.2727106231308Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Алексинская волость
781. Лучкино, село бывшее государственное, при речке Маншинке, дворов 86, жителей 516, церковь православная 2 крахм. зав.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Алексинская волость
2763Лучкино село53410788284

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Южский район
4893Лучкинодеревня56°32'41°39'O-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Южский муниципальный район, Холуйское сельское поселение
24635406136д Лучкинодеревня
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