село Перестряжь, село Перестряжь, Козельский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Перестряжь

Козельский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 3. Калужская губерния. Стр. 363. Издание доступно онлайн на сайте Президентской библиотек Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1350Перестряжь, с. вл.при рч. Перестряжке.3525115463522Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Перестряжская волость
376. Перестряж, село бывшее владельческое, при речке Перестряжке, дворов 176, жителей 1061, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, овчинн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Козельский уезд, Перестряжская волость
село Перестряж
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