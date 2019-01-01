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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
27Кунакбаева Нижняя (Калкималова, Калкаманова), д. башк.при рч. Чуране.907060179173Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
161. Кунанбаева Нижняя (Калкаман), деревня бывшая государственная, при речке Чуране, дворов 75, жителей 495, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75289Нижний Кунакбайпосёлок52°21'с.ш.54°09'в.д.N-40-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, Сельское поселение Судьбодаровский сельсовет
53631449116п Нижний Кунакбайпоселок