хутор Кауперниеки, хутор Кауперниеки, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Кауперниеки

Vīpes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
162КаупернекдеревняНарета, рекаКрейцбургского, лютеранскогоБушгофскому сельскому обществу1

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Vīpes pagasts
Kauperniekiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=55132
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