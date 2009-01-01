городской посёлок Освея, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Освея

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Освейская волость
121. Освей, местечко бывшее владельческое, при озере Освейском, дворов 54, жителей 714, волостное правление (уездный город в 30 верстах), 2 церкви православные, церковь р Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Освейская волость
местечко Освея 732994144819307429125986269

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Дриссенский уезд, Освейская волость
44ОсвейместечкоОсвей, озероОсвейского, православного и римско-католическогоместечковому сельскому обществу402
48ВолошовозастенокОсвей, озероОсвейского, старообрядческогоК. Стародубцеву, мещ. , старообр.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район
гп Освея1325

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Освейский сельсовет
гп Освея628

Мы используем куки для улучшения работы сайта.