село Великий Молодьков, Житомирська область (на 2018) — Familio

Великий Молодьков

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Пищевская волость
1331. Осичный Молодьков (Большой Молодьков), деревня бывшая владельческая, дворов 90, жителей 456, школа, питейный дом, кзн.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7457Великий Молодьківселоцентр сільської радир-н Новоград-Волинськийсільрада Великомолодьківська

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