село Старые Воробьи, Житомирська область (на 2018) — Familio

Старые Воробьи

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Нововоробьевская волость
1430. Старые Воробьи, село бывшее владельческое, дворов 63, жителей 433, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7367Старі Вороб'їселоцентр сільської радир-н Малинськийсільрада Старовороб'ївська

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