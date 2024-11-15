село Корытница, Волинська область (на 2018) — Familio

Корытница

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Корытницкая волость
252. Корытница, местечко бывшее государственное, при реке Буге, дворов 46, жителей 321, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, костел, си Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Владимир-Волынский уезд, Корытницкая волость
местечко Корытница291101972512934999503910038196

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2690Коритницяселор-н Володимир-ВолинськийУстилузька міська об'єднана територіальна громада

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