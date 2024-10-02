деревня Степуры, Копыльский район, Минская область (на 2021) — Familio

Степуры

Копыльский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Тимковичская волость
Сцепуры, застенок187333124426

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Копыльский район, Великораевский сельсовет
д Степуры64

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Копыльский район, Тимковичский сельсовет
д. Степуры74

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