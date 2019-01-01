хутор Должик, хутор Должик, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Должик

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2283Должик, хут. вл.при овраге Долгом и колодцах.701745225226Завод мериносовых овец.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
Х. «Должик» («Подольщина»), Бел. Воскр. мон.6373владельческая усадьба113

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8670Должикхутор50°28'с.ш.39°49'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Сергеевское сельское поселение
20641468106х Должикхутор
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