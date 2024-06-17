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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Родзевичи, ок., жит. 104 (52 м. 52 ж.), дес. 277, у. гор. 57 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Поречье 37 в.
Родзевичи, д., жит. 57 (28 м. 29 ж.), дес. 30, раз. см. предыд.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Родевичи9
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Родевичи10